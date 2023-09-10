Избирательные участки закрылись практически во всех регионах России

Продолжается подсчет голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Практически все избирательные участки страны завершили свою работу в единый день голосования. Исключение составляет Калининградская область, где проходят выборы депутатов окружных советов семи муниципалитетов - там участки закроются в 21:00 мск, в 20:00 местного времени.

Выборы в рамках единого дня голосования начались 8 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе состоялись прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. На выборах высших должностных лиц трехдневное голосование завершилось в Республике Саха (Якутия), Хакасии, Алтайском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской областях, а также в Москве и Чукотском автономном округе, двухдневное - в Омской области, однодневное - в Тюменской области.

Выборы в заксобрания в течение трех дней прошли в Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР и Ненецком автономном округе, в течение двух дней - в Башкортостане и Бурятии.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы в новых регионах и явка

В большинстве регионов существенных нарушений зафиксировано не было. Как рассказал ТАСС секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). "Выборы прошли спокойно, в рамках правового поля, нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано", - сказал он.

При этом в Запорожье один из избирательных участков в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, никто не пострадал. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала уничтожение участка террористическим актом.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях участки закрылись еще днем: В ДНР, где явка составила более 75%, избирательные участки закрылись в 15:00, в ЛНР и Запорожской области голосование завершилось в 16:00. В Херсонской области сегодня участки работали с 08:00 до 15:00 по московскому времени.

С 31 августа для жителей ЛНР и Херсонской области, а со 2 сентября и в ДНР с Запорожской областью до 7 сентября проходило досрочное голосование, это делалось силами выездных групп по адресам и на дворовых территориях. Параллельно с этим с 1 по 4 сентября в 81 субъекте России прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, которые там организовали избиркомы четырех новых субъектов России.

Данные по явке продолжают подсчитывать. Однако в нескольких регионах уже известно число участвовавших в выборах.

По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Ираиды Смолягиной, явка на выборах губернатора Чукотки составила более 50% от числа избирателей. В Приморье, где проходили выборы губернатора края, а также депутатов городских округов и муниципальных районов, явка составила 43,17% - чуть выше, чем на повторных губернаторских выборах в декабре 2018 года. Явка избирателей на выборах депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики на 12:00 10 сентября составляла 76,41%, на выборах депутатов городского совета Донецка предварительная явка составляет к этому часу 71,06%. Итоговая явка будет объявлена после подсчета голосов.