В Башкирии выборы депутатов республиканского парламента завершились с явкой выше 47%

Секретарь регионального ЦИК Марина Долматова сообщила, что проголосовало 1,43 млн избирателей

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в парламент Башкирии, а также в органы местного самоуправления республики по состоянию на 18:00 мск превысила 47%. Выборы завершены, всего на них пришли более 1,4 млн человек, сообщила на брифинге секретарь регионального ЦИК Марина Долматова.

"Завершилось голосование на выборах в Республике Башкортостан, и по данным на 20:00 (18:00 мск) проголосовало 1,43 млн избирателей, что составляет 47,8% от числа включенных в списки", - сообщила Долматова.

Итоговая явка на выборах 2018 года в регионе составила 49,08%.

Выборы в республике были однодневными и проходили 10 сентября. Избирались депутаты Государственного собрания - Курултая Башкирии седьмого созыва, а также депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего было 778 избирательных кампаний. На выборах республиканского уровня замещается 110 мандатов, на местных - свыше 7 тыс. Борьбу за депутатские мандаты вели более 14 тыс. человек от девяти политических партий.