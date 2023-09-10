Сергей Кравчук победил на выборах мэра Хабаровска

Он занимал эту должность с 2018 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, выдвинутый "Единой Россией", лидировал на выборах главы города с 45,41% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрал 33,2% голосов, Александр Чупров от КПРФ - 9,85%, представитель партии "Новые люди" Вениамин Стельмах - 4,97%. Виктор Ротарь от партии "Родина", Николай Сингур (Партия пенсионеров) и самовыдвиженец Абдухамид Саидов не набрали более 2% голосов.

Предыдущие выборы мэра Хабаровска состоялись в сентябре 2018 года. На них победил Кравчук, бывший тогда вице-мэром города. Он набрал почти 54,6 тыс. голосов (39,97%). До этого Хабаровск в течение 18 лет возглавлял Александр Соколов, в тех выборах он не участвовал.