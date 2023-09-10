Пискарев: Запад активизировал работу спецслужб и агентов влияния к выборам президента РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России считает, что "надо быть готовым к крупным провокациям"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Страны Запада активно готовятся к выборам президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, и активизируют работу своих спецслужб и агентов влияния. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в информационном центре ЦИК РФ.

"Запад усиленно готовится к нашим президентским выборам, активизирована деятельность и спецслужб, и агентов влияния. Надо быть готовым к крупным провокациям", - отметил Пискарев.

Он также добавил, что "натовцы все чаще стали применять методы запугивания экстремистского и террористического характера, организовывать диверсии и политические убийства". "Все это сопровождается подготовленными информационными кампаниями с целью расшатать нашу внутриполитическую ситуацию", - подчеркнул Пискарев, добавив, что эти действия "не останутся без ответа".