10 сентября, 17:34

Климов заявил, что США обсуждают развал БРИКС через вмешательство в дела стран-участников

Глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что США пытаются расширить диапазон вмешательства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. США пытаются расширить диапазон своего влияния и всерьез обсуждают, как им развалить БРИКС через вмешательство во внутренние дела стран, входящих в данное объединение. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Они пытаются расширить диапазон вмешательства. Сегодня в США всерьез обсуждается тема, как им развалить БРИКС через в том числе вмешательство во внутренние дела стран - членов БРИКС. И это они делают на фоне того усиления, которое явно прослеживается в части БРИКС на международной арене", - сказал сенатор в информационном центре ЦИК РФ.

Он отметил, что во многих странах мира практически на всех континентах огромным спросом пользуется информация, методики, разработки, законодательные инициативы российских парламентариев. В частности, он привел в пример Кубу, страны Восточной Азии. "Все хотят от этого неоколониального влияния освобождаться. Все хотят защитить свое электоральное пространство, право своего народа самому определять свое будущее", - заключил парламентарий. 

Теги:
СШАРоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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