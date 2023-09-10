Глава горизбиркома назвала рекордной явку на выборах мэра Москвы

Ольга Кириллова заявила, что москвичи продемонстрировали высокий интерес к голосованию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москвичи продемонстрировали высокий интерес к голосованию и рекордную явку на выборах мэра столицы в 2023 году. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Количество проголосовавших москвичей [по предварительным данным] - 3 млн 285 тыс. 128 человек, <…> хорошая явка. Больше 40%, <…> почти 50%", - сказала Кирилова в ходе видеосвязи с Центральной избирательной комиссией РФ.

Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составила почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.