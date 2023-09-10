Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

Второе место занимает Леонид Зюганов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сергей Собянин, согласно предварительным итогам онлайн-голосования, на выборах мэра столицы набирает более 2 млн голосов, второе место занимает Леонид Зюганов. Такие результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были представлены в Мосгоризбиркоме.

"Завершили расшифровку [онлайн-голосования]. <…> Общая явка [на выборах мэра Москвы] составила [более] 43%. Из нее электронных избирателей - чуть больше 80%. Расшифровка сама по себе заняла чуть больше 25 минут. <…> Победитель - Сергей Семенович Собянин, он набрал 2 млн 53 тыс. 954 голоса. <…> Это результаты еще не окончательные", - озвучил результаты начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он добавил, что Леонид Зюганов набрал по результатам онлайн-выборов 212 тыс. 153 голоса. "Третий - Чернышов Борис Александрович, 159 тыс. 313 голосов. Четвертый - Даванков Владислав Андреевич, 136 тыс. 573 голоса. Пятый - Гусев Дмитрий Геннадьевич, 103 тыс. 762 голоса", - резюмировал спикер.

Оглашение результатов велось из зала заседаний Мосгоризбиркома при видеосвязи с Центральной избирательной комиссией РФ. "Учитывая, что голосов на классических участках значительно меньше, победитель однозначно уже известен. От всех присутствующих в зале наши поздравления Сергею Семеновичу со столь убедительной победой", - прокомментировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Участники ДЭГ на выборах мэра Москвы отдали 77,05% голосов Собянину. Такие данные опубликованы на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Отмечается, что Зюганов набрал 7,96%, Чернышов - 5,98% электронных голосов москвичей, Даванков - 5,12%, Гусев - 3,89%.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в российской столице. С помощью дистанционного электронного голосования сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей.

О выборах

Москвичи в этом году выбирали депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра столицы 8, 9 и 10 сентября. Всего в городе 7,6 млн избирателей.

Явка на выборах мэра столицы к 18:00 третьего дня очного голосования и за 58 из 60 часов дистанционного электронного голосования составила 41,4%, на муниципальных выборах - 45,6%. Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составила почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.

Жители столицы могли сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно было в течение 60 часов - с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня.