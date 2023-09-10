На выборах в Подмосковье не фиксируют подтвержденных сообщений о вбросах

Председатель совета при губернаторе региона по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что выборы прошли штатно

ОДИНЦОВО /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в Московской области прошли штатно, к настоящему времени подтвержденных сообщений о вбросах бюллетеней не фиксируется. Об этом заявила журналистам председатель совета при губернаторе региона по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

"Мы внимательно изучали сообщения наших наблюдателей, которые работали на всех избирательных участках, внимательно мониторили социальные сети. На основе сообщений, которые возникали там, члены мониторинговой группы выезжали в муниципальное образование, посещали избирательные участки, по возможности отработали все обращения. Если говорить о том, что же это были за обращения, то на первое место я бы поставила сообщения <…> о вбросах. По итогам я должна сказать, что <…> пока подтвержденных сообщений у нас на эту тему нет", - сказала Юденич.

Она отметила, что избирательная комиссия Московской области приняла решение об опечатывании тех урн для голосования, в которых подразумевался вброс. "У каждой истории будет подробный отчет, мы его получим", - добавила Юденич.

По ее словам, также поступали сообщения о недопуске на избирательные участки членов комиссий или журналистов, каждая ситуация была решена.

"Завершая работу мониторинговой группы сегодня вечером в нашем центре, я хочу сказать, что существенных нарушений избирательного права, существенных нарушений прав и свобод наших жителей Подмосковья мы не зафиксировали за эти три дня", - заключила Юденич.

Выборы в Подмосковье

Трехдневные выборы в Московской области включали 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах - Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне. По данным Мособлизбиркома, в этом году в Подмосковье активным избирательным правом обладали более 6 млн жителей Подмосковья, для них работали свыше 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивали почти 14 тыс. человек, среди них сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.

Кроме того, в 2023 году на выборах регионального уровня впервые было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На участие в нем поступило свыше 445 тыс. заявлений. По данным на 18:00 явка на избирательных участках региона составила 54,7%, проголосовали более 3 млн человек. Предыдущие выборы губернатора Московской области проходили 9 сентября 2018 года. Тогда итоговая явка избирателей составила 38,59%.