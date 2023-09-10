Медведев заявил, что "Единая Россия" достигла ожидаемых результатов на выборах

По словам председателя партии, "Единая Россия" выступила достойно

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в России состоялись, теперь избравшиеся кандидаты от "Единой России" должны выполнить свои обещания. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"В нашей стране сегодня большой день выборов, или единый день голосования. Уже сейчас можно сказать, что этот день прошел, закрылись избирательные участки, выборы состоялись по всей территории нашей страны", - констатировал Медведев, поблагодарив всех граждан, проявивших сознательность и пришедших голосовать. ". Но, как обычно в такие дни и бывает, сегодня этот Рубикон перейден, наступает самая сложная часть - исполнение обещаний", - добавил политик.

Медведев подчеркнул, что на сей раз сентябрьские выборы проходили по всей территории страны. "Наша партия проводила эти выборы на базе своей народной программы, соответствующие программы были разработаны нашими товарищами, которые так или иначе адаптировали нашу народную программу к своему региону. Это было основной базой, с которой наша партия шла на выборы в этом году", - сказал он. По словам политика, в общей сложности единороссы получили почти 860 тыс. наказов. "Это был такой бесконечный процесс коммуникации с гражданами нашей страны, выслушивание предложений, пожеланий", - отметил он.

Председатель "Единой России" выразил надежду на то, что все единороссы, которые получат мандат или выборные должности, будут свято придерживаться своих обещаний и руководствоваться народной программой партии.

Результаты партии на выборах

Медведев положительно оценил результаты партии на нынешних выборах. "Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно и практически все позиции, которые мы старались за собой сохранить или отстоять, нам, я надеюсь, это показывают и результаты экзитполов и некоторые другие данные, достичь удалось", - сказал Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосовании.

Председатель партии обратил внимание на то, что "в этом году впервые проводятся выборы на новых территориях, которые вернулись в состав России". "Там тоже все выборы завершены, и это очень важно, поскольку в результате удастся сформировать нормальную, полноценную, легальную российскую власть в этих регионах для того, чтобы она исполняла все свои задачи, все свои функции", - отметил Медведев.