Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Он отметил, что сейчас вся страна и столица проходят через серьезные вызовы и испытания

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году, - самая большая.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", - заявил он в штабе общественной поддержки.

Собянин также поблагодарил тех, кто находится в воскресенье в штабе: членов штаба, активистов и доверенных лиц. "Со многими из вас мы прошли огромный путь, испытания, победы. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но, я надеюсь, они не пожалели об этом и, если москвичи нам доверятся, впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем", - добавил Собянин.

Он также отметил, что сейчас вся страна и Москва проходят через серьезные вызовы и испытания. "Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины - мы непобедимы", - подчеркнул он.