Сергей Носов набрал 72,39% голосов на выборах главы Магаданской области

На втором месте - кандидат от партии КПРФ Сергей Гончаренко с 10,67% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 72,39% голосов на выборах в регионе после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии КПРФ Сергей Гончаренко набрал 10,67% голосов, Роман Исаев от ЛДПР - 8,75% голосов. Представитель "Справедливой России - Патриоты - За правду" Олег Прикоки получил 5,77% голосов.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин назначил Носова врио губернатора Магаданской области. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах главы региона с результатом более 80% голосов (более 32,5 тыс. голосов).

Единый день голосования проходит 10 сентября. Впервые в нем принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Проводится свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов