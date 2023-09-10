10 сентября, 18:26, Единый день голосования Глава Ивановской области набирает 85,63% голосов после обработки 0,54% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 5,73% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 3,76%, представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов получает 2,25%, Павел Попов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 2,07%