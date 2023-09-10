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обновлено 10 сентября, 18:34
Единый день голосования

Глава Ивановской области набирает 85,63% голосов после обработки 0,54% протоколов

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 5,73% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 3,76%, представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов получает 2,25%, Павел Попов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 2,07%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 85,63% голосов на выборах главы региона после обработки первых 0,54% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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Единый день голосования в России. Онлайн

Кандидат от партии КПРФ Александр Бойков набирает 5,73% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 3,76%. Представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов получает 2,25% голосов, Павел Попов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 2,07%.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияИвановская область
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