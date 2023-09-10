Глава Орловской области набирает 73,38% голосов после обработки 1,44% протоколов

Кандидат от партии "Новые люди" Светлана Ковалева получила 10,59% голосов, Владислав Числов от ЛДПР - 13,26%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый областным отделением КПРФ, набирает 73,38% голосов на выборах главы региона после обработки 1,44% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Новые люди" Светлана Ковалева получила 10,59% голосов, Владислав Числов от ЛДПР - 13,26%.

Явка на выборах губернатора Орловской области по данным на 18:00 в третий день голосования составила 52,88%. В области работали 682 избирательных участка. По состоянию на 1 июля в списки избирателей включены 604 151 человек, из них 13 918 могли проголосовать впервые.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года, в них участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Клычков - 83,55%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.