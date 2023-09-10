Врио главы Смоленской области набирает 87,69% голосов после обработки 0,14% протоколов

Кандидат от ЛДПР Михаил Ковалев получил 6,15% голосов, Андрей Максимов от КПРФ - 3,08%, кандидат от партии "Коммунисты России" Роман Шклавец - 1,54%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин ("Единая Россия") набирает 87,69% голосов на выборах главы региона после обработки первых 0,14% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Михаил Ковалев получил 6,15% голосов, Андрей Максимов от КПРФ - 3,08%, кандидат от партии "Коммунисты России" Роман Шклавец - 1,54%.

По данным избиркома региона, в выборах главы региона приняли участие более 220 тысяч избирателей, в том числе 72 тыс. жителей областного центра. Явка на 18:00 мск составила более 32,21%. В 2020 году, когда выборы главы региона также проходили в течение трех дней, явка по итогу голосования составила 29,69%.

17 марта президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.