Глава Псковской области Ведерников набирает 85,01% после обработки 25,12% протоколов

Кандидат от КПРФ Петр Алексеенко набирает 7,14% голосов, Антон Минаков от ЛДПР - 3,68%, представитель Партии роста Игорь Романов - 2,43%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выдвинутый партией "Единая Россия" на выборы главы региона, набирает 85,01% голосов избирателей по итогам обработки 25,12% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ Петр Алексеенко набирает 7,14% голосов, Антон Минаков от ЛДПР - 3,68%, представитель Партии роста Игорь Романов - 2,43%.

После обработки 7,15% протоколов Ведерников набирал 87,75%.

О губернаторе и прошлых выборах

Ведерников руководит Псковской областью с осени 2017 года. Президент России Владимир Путин 12 октября 2017 года назначил Ведерникова, который на тот момент занимал пост заместителя полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе, врио губернатора Псковской области. На посту главы региона Ведерников тогда сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен секретарем генсовета партии "Единая Россия".

В начале апреля 2018 года Ведерников заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на сентябрьских выборах, на которых одержал победу. Тогда, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, Ведерников набрал 70,68%, или 138 тыс. 20 голосов избирателей. Явка на выборах губернатора в 2018 году составила 36,91%.

В новость внесены изменения (21:58) - уточняются данные по ходу подведения итогов.