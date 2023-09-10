Явка на выборах главы Воронежской области превысила 55%

В 2018 году итоговая явка на губернаторских выборах в регионе составила 44,83%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общая явка избирателей в Воронежской области на выборах губернатора региона, которые проходили с 8 по 10 сентября, за три дня голосования на 19:45 составила 55,18%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Илья Иванов.

"Завершился период голосования. На 19:45 общая явка по региону составляет 55,18% от числа избирателей, которые у нас зарегистрированы и внесены в списки, это 911 012 человек. Процесс голосования на выборах высшего должностного лица Воронежской области - губернатора - у нас прошел в целом спокойно, никаких серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление граждан, нами не зафиксировано" - сказал он.

На прошлых выборах губернатора Воронежской области 9 сентября 2018 года итоговая явка составила 44,83%. В 2023 году выборы главы региона впервые проходят три дня - с 8 по 10 сентября, на них также впервые используется формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Всего в регионе насчитывается около 1,8 млн избирателей.

Иванов добавил, что за три дня явка на ДЭГ составила 86,57%, или более 62,8 тыс. человек из более 72,6 тыс. подавших заявки избирателей. Он уточнил, что по программе "Мобильный избиратель" проголосовали 88,46%, или более 43 тыс. человек из почти 50 тыс. заявителей.

В выборах губернатора Воронежской области участвовали пять кандидатов, в том числе выдвинутый от "Единой России" действующий глава региона Александр Гусев, первый секретарь воронежского областного комитета КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной думе Павел Большов, член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов, председатель воронежского областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав по итогам 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.