Кандидат от ЕР лидирует на выборах в Госдуму от Крыма после обработки первых протоколов

Юрий Нестеренко набирает 55,34% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Юрий Нестеренко лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы России восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу после обработки первых 2,4% протоколов с результатом 55,34%, следует из данных ЦИК России.

Кандидат от партии КПРФ набирает 10,6%, "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 10,06%, ЛДПР - 9,71%, "Коммунистов России" - 8,69%.

С 8 по 10 сентября в Крыму проходит голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. В избирательный бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".