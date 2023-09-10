10 сентября, 18:49

Медведев сообщил, что более 100 бойцов СВО участвовали в выборах от "Единой России"

По словам председателя партии, связанная с СВО проблематика была одной из важнейших, она поднималась и обсуждалась в ходе предвыборных встреч

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более сотни участников специальной военной операции (СВО) стали кандидатами на прошедших выборах от "Единой России". На это обратил внимание председатель партии Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

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"Мы не можем забывать о том, что в настоящий момент в нашей стране продолжается специальная военная операция. Только самих участников СВО от нашей партии было больше 100 человек. Они тоже баллотировались на различные депутатские места, на другие должности", - сказал он.

Поэтому, по словам Медведева, проблематика, связанная с СВО, была одной из важнейших, она поднималась и обсуждалась в ходе предвыборных встреч. "Это и помощь участникам СВО, и забота о близких, и масса других вопросов, которые на настоящий момент для нашей страны являются весьма и весьма актуальными", - добавил политик. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЕдиный день голосованияВоенная операция на Украине
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