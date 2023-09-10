Медведев: голоса жителей новых регионов РФ имеют для "Единой России" особое значение

Зампред Совета безопасности РФ назвал голосование жителей в новых регионах актом гражданского мужества

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Голоса жителей новых регионов РФ особенно ценны для "Единой России", тем более что для голосования там требовалось гражданское мужество. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Голос каждого избирателя, безусловно, ценен, но, наверно, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут в Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение", - сказал председатель "Единой России". По его мнению, "это не просто мандат доверия, это не просто результат работы на хорошей основе, правильно, удачно составленной программе". "В известном смысле это действительно акт гражданского мужества, и к этому именно так наша партия должна относиться", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии поблагодарил "всех, кто пришел на выборы на новых территориях и отдал свой голос, даже не только за "Единую Россию" - за любую партию". "Потому что в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри большой страны", - пояснил Медведев. По его оценке, "это самое главное, самое дорогое, что может быть".

"Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах на новых территориях в очень сложных небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти: это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется", - подчеркнул Медведев. Он поздравил единоросов из четырех новых регионов "с прекрасным результатом".