Ресурсы ЦИК в ходе выборов выдержали более 30 тыс. DDoS-атак

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, это говорит о большом интересе к выборам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Интернет-ресурсы Центризбиркома России за последние дни выдержали более 30 тыс. DDoS-атак, это говорит о большом интересе к выборам. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой, интерес есть. Более 30 тысяч атак за эти дни выдержали наши интернет-ресурсы. Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России.

По ее словам, активные попытки дискредитировать выборы по всем направлениями были, есть и будут, в Центризбиркоме России относятся к этому спокойно.

"Будем, как это принято у нас, отвечать фактами, реальными данными, как оно есть на самом деле. Система настолько открытая и прозрачная, что, как я говорю, любая мелочь сейчас моментально выплывает на поверхность, даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали. Благодаря нашим совместным усилиям ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе", - отметила Памфилова.