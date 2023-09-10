Херсонская область чаще других становилась мишенью украинских фейков о выборах

Как сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич, украинский центр информационно-психологических операций забросил огромное количество фейков в Telegram-каналы региона

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Херсонская область больше других регионов России подвергалась информационным атакам со стороны Украины за время избирательной кампании. Об этом сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич.

"Завершается избирательная кампания в Херсонской области, и одно удивительное открытие сделали мы с коллегами, работая здесь по линии ОП России. Оказалось, что регион занял первое место в России по числу нанесенных фейк-ударов со стороны Украины", - сказал он журналистам.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич рассказал журналистам, что украинский центр информационно-психологических операций забросил огромное количество фейков в Telegram-каналы Херсонской области в дни проведения выборов. Он привел в пример инцидент с поддельным бюллетенем, фотографии которого появились в соцсетях, однако сами жители Херсонской области заметили ошибку в написании фамилии Кастюкевича.