10 сентября, 18:55
Единый день голосования

Медведев по итогам выборов пожелал успехов Собянину и Воробьеву

Председатель "Единой России" сказал об этом на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил руководителя Подмосковья Андрея Воробьева с тем, что он, по предварительным данным, лидирует на губернаторских выборах в регионе.

Речь об этом зашла на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что, согласно предварительным результатам, Воробьев "при высокой явке уверенно побеждает на выборах губернатора Московской области". После этого слово взял сам глава Подмосковья - он, как и руководители других регионов, участвовал во встрече по видеосвязи.

Выслушав Воробьева, который поблагодарил как жителей, так и своих коллег, а также отметил хорошие результаты партии на выборах, Медведев обратился к нему: "Спасибо, Андрей Юрьевич. Мы тоже вас поздравляем и желаем успехов во всем".

До этого председатель "Единой России" таким же образом переговорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который, согласно предварительным итогам онлайн-голосования, набирает более 2 млн голосов и занимает первое место. "Сергей Семенович, спасибо. Желаем вам успехов во всем", - дал напутствие Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичВоробьев, Андрей ЮрьевичТурчак, Андрей АнатольевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияЕдиный день голосования
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