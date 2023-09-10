10 сентября, 18:51

Медведев: "Единая Россия" должна уже 11 сентября начать подготовку к выборам президента РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актив партии "Единая Россия" должен уже с завтрашнего дня начать подготовку к президентским выборам, запланированным на март 2024 года. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Впереди президентские выборы. Это главные выборы в нашей стране. Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо начиная с завтрашнего дня для того, чтобы подойти к президентским выборам максимально отмобилизованными", - подчеркнул он. 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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