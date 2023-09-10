Памфилова призвала избиркомы подводить итоги не раньше второй половины 12 сентября

Как напомнила глава ЦИК, оперативное подведение итогов с игнорированием жалоб - "нарушение закона с прямой ответственностью"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала региональные избиркомы не торопиться и в случае отсутствии жалоб подводить итоги выборов не раньше второй половины вторника, 12 сентября.

"Не спешите подводить итоги, пока не разберете, не проведете, как положено, рассмотрение тех жалоб, которые к вам поступят. Не торопитесь. Категорически не приемлем, чтобы в понедельник хоть кто-то подводил итоги. Если жалоб нет - не раньше второй половиной вторника", - отметила Памфилова.

Она напомнила, что оперативное подведение итогов с игнорированием жалоб - "нарушение закона с прямой ответственностью". "Надеюсь, у нас таких случаев не будет", - добавила Памфилова.