"Единая Россия" набирает 61,99% на выборах в ростовский парламент

Обработано 0,51% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Ростовской области после обработки первых 0,51% протоколов с результатом 61,99%, следует из данных ЦИК России.

Партия КПРФ набирает 10,68%, ЛДПР - 8,96%, "Новые люди" - 6,22%,"Справедливая Россия - За правду" - 6,08%, а "Коммунисты России" - 4,27%.

В Ростовской области проходили выборы депутатов регионального парламента. Принять участие в голосовании могли более 3 млн избирателей, из них более 70 тыс. человек - голосующие впервые. К выборам подготовили более 2,5 тыс. участков.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участвовали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.