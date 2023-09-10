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Единый день голосования

Единороссы набрали 72,81% на выборах в Ивановскую облдуму

Обработано 0,81% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает по единому избирательному округу 72,81% голосов на выборах в Ивановскую областную думу по итогам обработки первых 0,81% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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За КПРФ проголосовало 11,42% избирателей, за ЛДПР - 5,87%, за "Коммунистов России" - 3,38%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,64%, за "Новых людей" - 1,72%.

Предыдущие выборы депутатов облдумы проходили в течение одного дня - 9 сентября 2018 года. По единому областному округу в региональный парламент прошли четыре избирательные объединения: "Единая Россия" (34,14% голосов), КПРФ (26,92%), ЛДПР (16,33%), "Справедливая Россия" (8,22%). Дополнительно по одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мест, КПРФ - два места, "Справедливая Россия" - одно место.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияИвановская область
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