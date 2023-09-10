Единороссы набирают 59,44% на выборах в Заксобрание Владимирской области

Явка на выборы в регионе составила 20,73%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 59,44% голосов на выборах в Законодательное собрание Владимирской области после обработки 5,42% протоколов, следует из данных ЦИК России.

Второе и третье места занимают КПРФ с 12,04% голосов и ЛДПР с 10,08% соответственно. Далее идут "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6,43% голосов, Партия пенсионеров получает 5,95%, "Новые люди" - 3,7%.

По состоянию на 18:00 10 сентября явка во Владимирской области составила 20,73%.

Предыдущие выборы депутатов регионального парламента состоялись 9 сентября 2018 года. По итогам голосования "Единая Россия" получила 23 места, КПРФ - 7, ЛДПР - 4, "Справедливая Россия" - 3, Коммунистическая партия социальной справедливости - 1. Явка составила 32,96%.