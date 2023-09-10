"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Башкирии

Явка на выборы в регионе превысила 47%

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует с результатом более 54% на выборах в парламент Башкирии по итогам обработки 0,3% протоколов прошедшего в регионе голосования, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

У "Единой России" 54,69% голосов, у "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 22,14%, КПРФ - 11,38%, ЛДПР - 6,09%, партии "Новые люди" - 4,83% по итогам обработки 0,3% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным республиканского центризбиркома, явка по состоянию на 18:00 мск превысила 47%, что составляет порядка 1,4 млн человек, избирательные участки закрылись. Итоговая явка на выборах 2018 года в регионе составила 49,08%.

Выборы в республике были однодневными и проходили 10 сентября. Избирались депутаты Государственного собрания - Курултая Башкирии седьмого созыва, а также депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего было 778 избирательных кампаний. На выборах республиканского уровня замещалось 110 мандатов, на местных - свыше 7 тыс. Борьбу за депутатские мандаты вели более 14 тыс. человек от девяти политических партий.