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Единый день голосования

"Единая Россия" набрала 44,12% на выборах в Ярославскую облдуму

Обработано 4,09% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 44,12% голосов на выборах в Ярославскую областную думу по итогам подсчета 4,09% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК России.

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Второе и третье места занимают КПРФ с 13,57% и ЛДПР с 13,02% соответственно. Далее идут "Справедливая Россия - За правду" с 9,58% и Партия пенсионеров - 6,49% голосов. Политическая партия "Новые люди" получила 5,81% голосов, Коммунисты России - 4,47%.

Явка на 18:00 на выборах в Ярославской области составила 25,80%.

Предыдущие выборы депутатов облдумы проходили в регионе в течение одного дня - 9 сентября 2018 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 11 мандатов в региональном заксобрании, КПРФ - семь мандатов, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по три мандата, "Коммунисты России" - один мандат. По одномандатным округам "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ - четыре мандата. Средняя явка избирателей составила 28,51%.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЯрославская область
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