"Единая Россия" получила 47,69% в Смоленской области после обработки первых протоколов

В 2018 году на выборах в регионе партия победила с результатом 36,39%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах в Смоленскую областную думу с результатом 47,69% после обработки первых протоколов, следует из данных на онлайн-табло в информцентре ЦИК.

"Единая Россия": число голосов 31, процент 47,69%", - следует из таблицы.

У партии ЛДПР - 16,92%, КПРФ - 9,23%, партии Коммунистов России, СРПЗ и Партия Пенсионеров набрали по 6,15% каждая, "Зеленые" и "Новые люди" по 3,08%.

На выборах в 2018 году на выборах депутатов шестого созыва Смоленской областной думы прошли пять политических партий, в том числе "Единая Россия" с результатом 36,39%, на втором месте было КПРФ - 22,9%, более 19% жителей Смоленской области тогда проголосовали за ЛДПР, 9,3% - за Партию пенсионеров, а "Справедливая Россия" получила 7,7%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня проходили в 85 субъектах России. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.