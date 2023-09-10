ДЭГ на выборах президента будут проводить лишь те 30 регионов, у которых есть такой опыт

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия в этом вопросе исходит из безопасности системы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на выборах президента только в тех регионах, у которых есть такой опыт, т.е. не более чем в 30 субъектах РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"У нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы. Поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсудили (с Минцифры, с "Ростелекомом"), что на выборах президента [ДЭГ будут применять] только те [регионы], кто уже прошел опыт. Сейчас у нас 25 регионов плюс те, кто в прежние годы проводил. Это не более 30 регионов", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.

По ее словам, если избиратель по каким-то причинам не смог проголосовать дистанционно, у него остается право проголосовать традиционно, Центризбирком России это право обеспечивает. "Невозможность в редких случаях проголосовать дистанционно не лишает права проголосовать традиционно. Это самое главное", - подчеркнула глава ЦИК России.

В нынешнем едином дне голосования ДЭГ на федеральной платформе применялся в 24 регионах.