Медведев убежден, что цели СВО будут достигнуты

По словам председателя "Единой России", дееспособные органы власти в этом помогут

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цели специальной военной операции будут достигнуты, в том числе за счет ресурсов дееспособных органов власти. Такое мнение высказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Дееспособные органы власти - это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции", - сказал он.

Политик поблагодарил всех граждан страны, принявших участие в голосовании на выборах. "Впереди полноценная, постоянная, сложная работа по выполнению предвыборных обещаний. "Единая Россия" имеет опыт исполнения своих обещаний, иначе бы за нашу партию никогда не стали голосовать", - заключил он.