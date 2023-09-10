Херсонский избирком признал выборы состоявшимися и действительными

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что избирательная комиссия Херсонской области готова приступить к проведению следующей кампании

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в Херсонскую областную думу первого созыва признаны состоявшимися и действительными, несмотря на давление со стороны Киева и обстрелы. Об этом сообщила в воскресенье в ходе видео-конференц-связи с ЦИК РФ председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Избирательная комиссия Херсонской области приняла постановление о результатах выборов депутатов Херсонской областной думы первого созыва, утвердили протокол о результатах выборов Херсонской областной думы первого созыва и признали выборы состоявшимися и действительными", - сказала Захарова.

Она отметила, что единый день голосования в Херсонской области завершился, несмотря на обстоятельства, при которых проводилось голосование. "Это непрекращающиеся артиллерийские обстрелы, постоянные угрозы ракетной опасности", - добавила Захарова.

По ее словам, поступали угрозы членам комиссий в разных вариациях - это звонки на личные телефоны, сообщения в Telegram-акаунтах, распространение через украинский Telegram-сегмент призывов физической расправы над членами комиссий, а также расклеивание листовок с угрожающим текстом в отношении членов избирательных комиссий.

"Несмотря на все эти сложности и трудности, с которыми сталкивалась избирательная комиссия при проведении голосования, голосование состоялось", - отметила Захарова.

Она добавила, что избирательная комиссия Херсонской области готова приступить к проведению следующей избирательной кампании.