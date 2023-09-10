Мельников: КПРФ по итогам выборов удерживает позиции второй политической силы в РФ

Выборы в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. КПРФ, по предварительным итогам единого дня голосования, уверенно удерживает позиции второй политической силы в России. Такое мнение высказал первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников в ходе брифинга в центральном штабе партии.

"Цифры, которые поступают сейчас, в первую очередь с Востока, позволяют нам быть удовлетворенными в целом, что, несмотря ни на что, КПРФ уверенно удерживает позиции второй политической силы страны. Это показывают разные индикаторы. Думаю, те данные, которые мы будем дальше получать, они будут это подтверждать", - сказал он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ.