"Единая Россия" получила 39 мест из 50 в Народном совете ЛНР

ЛДПР получила пять мест, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два, КПРФ - четыре

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получает 39 мест в Народном совете ЛНР. Об этом сообщила журналистам зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Луганское региональное отделение политической партии "Единая Россия" - 39 депутатских мандатов. Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР - пять депутатских мандатов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два депутатских мандата. Луганское региональное отделение КПРФ - четыре депутатских мандата. Признать, что депутатами Народного совета ЛНР первого созыва избраны 50 депутатов", - сказала Сумская.

За "Единую Россию" отдано 910 тыс. голосов, за ЛДПР - 120 тыс., за "Справедливую Россию - За правду" - 68 тыс. голосов, за партию "Новые люди" - почти 18 тыс. голосов и за КПРФ - более 91 тыс. голосов.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.