"Единая Россия" показала высокий результат на выборах в парламент Якутии и гордуму

Глава региона Айсен Николаев заявил, что можно говорить об убедительном реванше партии за результат выборов в 2018 и 2021 годах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" показала высокий результат на выборах в парламент Якутии и Якутскую городскую думу. Партия получила почти 59% на выборах в парламент и одержала победу практически во всех одномандатных округах на выборах в гордуму, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на селекторном совещании председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Мы провели сложную кампанию, были многоуровневые выборы, и сейчас хочу доложить, что 75% бюллетеней подсчитано. По главе республики у меня пока 80,5%. По парламенту республики у нас почти 59% - это абсолютно лучший результат партии за все время ее существования, предыдущий рекорд у нас был почти 52%. По Якутской городской думе мы забираем практически все одномандатные округа, чего тоже никогда не было, и партийному списку - порядка 43% после подсчета более 70% голосов", - сказал Николаев.

Он отметил, что можно говорить об убедительном реванше "Единой России" за результат предыдущих выборов в 2018, в 2021 годах. "Это свидетельство того, что народ видит работу нашей партии, как мы работаем во благо людей, на улучшение их конкретной жизни, нашу работу во время специальной военной операции. Несмотря на серьезную конкурентную борьбу, а у нас списки партий на выборы возглавляли и руководители "Справедливой России", и "Новых людей", у нас очень уверенная яркая серьезная победа есть", - сказал глава республики.

Председатель партии отметил, что полученный "кредит доверия еще нужно будет отрабатывать". "То, что удалось убедить граждан, живущих в Якутии, в том, что программа "Единой России" и программа главы республики, является наиболее привлекательной, это действительно очень важно, имея в виду предыдущий результат и проблемы, которые существовали", - сказал Медведев.

В Якутии с 8 по 10 сентября прошли выборы главы республики и депутатов парламента. По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 641,5 тыс. избирателей. Глава Республики Саха (Якутия) избирается сроком на пять лет. Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (321 536 избирателей). Тогда Николаев одержал победу, собрав 71,4% голосов.