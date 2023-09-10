Пушилин поблагодарил жителей ДНР за поддержку "Единой России"

По словам врио главы республики, в ходе избирательной кампании члены партии обработали десятки тысяч наказов, поступивших от избирателей

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР), секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Пушилин поблагодарил жителей региона за поддержку, оказанную партии по итогам единого дня голосования, в рамках которого были избраны депутаты регионального парламента и муниципальных собраний.

"Безусловное спасибо хочется сказать нашим людям, жителям ДНР, потому что благодаря их самоотверженности, их смелости, их целеустремленности в плане формирования самими ими своего будущего у нас получилась и явка, невзирая на все риски, на все препятствия, которые попытался устроить украинские режим, - сказал Пушилин на селекторном совещании партии "Единая Россия" по итогам единого дня голосования. - Хотелось бы спасибо сказать команде, потому что в одиночку никто бы ничего не сделал. Мы сейчас, показав это единство, смогли прийти к такому хорошему результату".

Пушилин отметил, что в ходе избирательной кампании члены партии обработали десятки тысяч наказов, поступивших от избирателей.

"Мы получаем уверенную поддержку, по предварительным данным, везде набираем квалифицированное большинство. Более 2,7 млн человек во всех четырех регионах отдали голоса "Единой России". Конечно, этот кредит доверия мы должны оправдать", - отметил со своей стороны заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома единороссов Александр Сидякин.