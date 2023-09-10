"Единая Россия" побеждает во всех свердловских избирательных кампаниях

В регионе, в частности, выбирали депутатов Екатеринбургской городской думы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия", по предварительным данным, одерживает победу во всех 11 избирательных кампаниях в Свердловской области, в том числе в выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Мы сейчас ведем подсчет, пока еще окончательно не ясно, но могу сказать, что подавляющее большинство депутатов в Екатеринбургской городской думе - почти 80% или около того - будут члены нашей партии. Не только в Екатеринбурге [хорошие результаты], у нас проходило 11 кампаний, во всех 11 кампаниях мы одержали хорошую, отличную победу. Сегодня у нас есть все основания ставить самые амбициозные задачи по развитию нашего региона, и уверен, что мы во всем справимся", - сказал Куйвашев.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что выборы показывают, что в Свердловской области удалось сформировать работоспособную команду, в которой много, в том числе, молодежи, известных людей.

"У нас люди везде требовательные, и ваш регион не является исключением. И то, что такой результат достигнут в важнейшем промышленном регионе России - это дорогого стоит. Наша партия сможет побеждать только в том случае, если у нее будет полноценный кадровый резерв, а это всегда молодые люди. Поэтому прошу вас сохранять такой же курс и на будущее", - добавил он.

В Свердловской области во второй день голосования работали 833 постоянных и 19 временных избирательных участков. Правом проголосовать обладает более 1,3 млн избирателей. В регионе прошло голосование по 11 избирательным кампаниям, в том числе выборы депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва.