Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья с 84,3% голосов

Обработано 37% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 84,27% голосов по итогам обработки 36,96% протоколов, следует из данных ЦИК России.

За Воробьева проголосовали 955 689 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова - 67 749 (5,97%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева - 53 478 (4,72%), за Анатолия Никитина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 42 330 (3,73%).

Предыдущие выборы губернатора Московской области проходили 9 сентября 2018 года. Тогда 62,52% голосов избирателей были отданы за кандидата от партии "Единая Россия" Андрея Воробьева. Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов с 12,99% голосов, на третьем была Лилия Белова от партии "Альянс зеленых" - 7,51%. Кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев занял четвертое место с 5,77% голосов, Игорь Чистюхин от "Справедливой России" получил 4,63% голосов, Борис Надеждин от Партии роста - 4,36%. Итоговая явка избирателей составила 38,59%.

В новость внесены изменения (23:28) - уточняются данные по ходу подведения итогов.