"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Калмыкии

Обработано 0,44% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует, набирая 66,47% голосов избирателей на выборах в Народный Хурал (парламент), по результатам обработки 0,44% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК России.

По данным ЦИК РФ, КПРФ на выборах в Калмыкии набирает 16,62%, партия "Новые люди" - 6,95%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,32% голосов, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) - 1,81%. Остальные участники выборов по итогам обработки первых протоколов набирают менее 1% голосов.

В выборах в Народный Хурал седьмого созыва участвуют представители восьми партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Партия роста, Российская партии свободы и справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Депутаты регионального парламента Калмыкии седьмого созыва избираются по новой системе: 17 депутатов - по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам. Ранее все 27 депутатов избирались по партийным спискам республики.