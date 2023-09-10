"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновский парламент

Обработано 7,27% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует после обработки первых 7,27% протоколов на выборах в заксобрание Ульяновской области. Об этом следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

По данным онлайн-табло, "Единая Россия" набирает 43,52% голосов. Партия КПРФ получает 18,41%, ЛДПР - 16,25%.

У партии "Коммунисты России" - 6,41% голосов, "Новые люди" получает 6,16% голосов. У партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" - 5,81% голосов.

Участие в голосовании, по предварительным данным избирательной комиссии региона, приняли 322 972 избирателя (33,92%). В сентябре 2018 года итоговая явка на выборах в заксобрание региона составила 40% (проголосовали более 393 тыс. человек).

В Ульяновской области завершились выборы депутатов законодательного собрания региона и представительных органов муниципальных образований. Голосование длилось три дня - 8, 9 и 10 сентября.