Глава Ростовской области заявил, что региональный парламент ожидает обновление на 50%

По словам Василия Голубева, в заксобрание, в частности, войдут участники СВО

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области по итогам выборов обновится на 50%. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время селекторного совещания с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Мы видим на этом этапе, что идем к цели, которую перед собой ставили во главе с партией "Единая Россия", и видим, что многие вещи у нас получились. В первой тройке людей, возглавлявших партийный список, были люди, участвующие в СВО, один из них - волонтер, другой - военный, его фамилия Суворов, а, как известно, Суворов всегда побеждал. Считаем дальше голоса, точно знаем, что обновим парламент региона на 50%, и это молодые, энергичные люди, современные, и есть опытные, понятно. И самое главное, что работала мощная команда во главе с партией "Единая Россия", которая точно доносила и цели, и задачи, и тактику. Пока предполагаем, что в одномандатных округах у нас будет только победа", - сказал глава Ростовской области.

Зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания поздравил представителей "Единой России" Ростовской области с первыми результатами голосования.

"Страна радикальным образом поменялась, и качество жизни стало лучше, очень многие социальные проблемы решены, а с другой стороны, нам сейчас приходится работать по таким проблемам, которые мы действительно еще 10-12 лет [назад] себе и представить не могли. Поэтому я желаю вам крепости духа и уверен, что все получится, если мы приложим творческую энергию, силу и стойкость, которые всегда были свойственны многонациональному народу Российской Федерации", - сказал Медведев.

В Ростовской области проходят выборы депутатов регионального парламента. Принять участие в голосовании могли более 3 млн избирателей, из них свыше 70 тыс. человек - голосующие впервые. К выборам подготовили более 2,5 тыс. участков.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участвовали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе выбирали высших должностных лиц, а в 20 субъектах - депутатов законодательных органов власти.