Победа "Единой России" в новых регионах и высокая явка в Москве. Первые итоги выборов

Действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на всех прошедших в России выборах глав регионов, следует из данных Центризбиркома.
В Москве при самой высокой за 20 лет явке уверенно побеждает действующий мэр Сергей Собянин. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где выбирали региональные парламенты, победила "Единая Россия" - партия набрала от почти 75% до 83% голосов.
ТАСС собрал основные итоги выборов на данный момент.
Выборы мэра Москвы
- В Москве, по предварительным данным, лидирует Собянин - он набирает более 2,2 млн голосов после обработки 54,4% протоколов. На прошлых выборах в 2018 году он одержал победу с результатом 70%.
- Явка в столице составила около 43%, что заметно выше показателей предыдущих выборов мэра, в которых приняли участие 31% избирателей.
- Большинство москвичей проголосовали онлайн - из 3,3 млн избирателей этот способ выбрали 2,7 млн. По последним данным, Собянин получил свыше 2 млн голосов жителей столицы, которые предпочли электронное голосование.
Губернаторские и парламентские выборы
- Во всех остальных регионах, где выбирали главу, с большим отрывом побеждают действующие руководители или временно исполняющие обязанности. Менее 70% голосов набирают только глава Хакасии Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.
- На выборах в законодательные собрания субъектов Федерации везде, кроме Хакасии, побеждает "Единая Россия". Только в сибирской республике лидирует КПРФ с результатом более 37%, однако единороссы отстают совсем ненамного - они получают почти 36% голосов.
- В Хабаровске - единственном административном центре региона, где в 2023 году выбирали мэра, - побеждает действующий глава города Сергей Кравчук ("Единая Россия"). По итогам обработки 100% протоколов он получает 45,4% голосов, его ближайший преследователь - Михаил Сидоров ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 33,2%.
- В большинстве регионов явка оказалась выше, чем на предыдущих аналогичных выборах, однако в некоторых субъектах Федерации она заметно снизилась. Например, на Чукотке она составила около 50% против 60% пять лет назад, а в Алтайском крае - 26% против более 37%.
Новые регионы
- Избирательные участки в ДНР и Херсонской области завершили работу в 15:00 мск, в ЛНР и Запорожской области - в 16:00 мск. В избирательной комиссии Донецкой Народной Республики связали закрытие участков днем с тем, что большинство желающих уже проголосовали.
- Новые регионы продемонстрировали высокую явку: в ДНР она превысила 76%, в ЛНР - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно.
- На парламентских выборах во всех этих регионах с большим отрывом лидирует "Единая Россия" - она получает от 74,6% до 83,1% голосов. В ДНР и Херсонской области на второе место вышла КПРФ, в ЛНР и Запорожской области - ЛДПР.
- Выборы в новых регионах сопровождались обстрелами и налетами украинских беспилотников. Так, в первый день голосования был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на воскресенье беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области.
Отсутствие нарушений
- На выборах не зарегистрировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.
- По его словам, с начала избирательной кампании ведомство получило около 2 тыс. обращений о нарушениях и возбудило шесть уголовных дел.
- Об отсутствии серьезных нарушений также заявили в Центризбиркоме и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования не смогли помешать избирательному процессу. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, ни у кого из избирателей не было проблем при онлайн-голосовании.
Особенности выборов
- В 2023 году в рамках единого дня голосования прошли прямые выборы глав 21 региона и законодательных собраний в 20 регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
- В подавляющем большинстве регионов голосование шло три дня. Только в Омской области оно проходило в течение двух дней, а в Тюменской области, Башкирии и Бурятии - одного. Кроме того, в Запорожской области избирательные участки также открылись только на один день, в пятницу и субботу было организовано голосование на дому.
- Дистанционное электронное голосование применялось в 25 регионах, для 18 из них это был первый такой опыт. Для сравнения, год назад онлайн могли проголосовать жители Москвы, где проходили муниципальные выборы, и еще семи субъектов Федерации.