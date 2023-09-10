Победа "Единой России" в новых регионах и высокая явка в Москве. Первые итоги выборов

Действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на всех прошедших в России выборах глав регионов, следует из данных Центризбиркома.

В Москве при самой высокой за 20 лет явке уверенно побеждает действующий мэр Сергей Собянин. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где выбирали региональные парламенты, победила "Единая Россия" - партия набрала от почти 75% до 83% голосов.

ТАСС собрал основные итоги выборов на данный момент.

Выборы мэра Москвы

В Москве, по предварительным данным, лидирует Собянин - он набирает более 2,2 млн голосов после обработки 54,4% протоколов. На прошлых выборах в 2018 году он одержал победу с результатом 70%.

Явка в столице составила около 43%, что заметно выше показателей предыдущих выборов мэра, в которых приняли участие 31% избирателей.

Большинство москвичей проголосовали онлайн - из 3,3 млн избирателей этот способ выбрали 2,7 млн. По последним данным, Собянин получил свыше 2 млн голосов жителей столицы, которые предпочли электронное голосование.

Губернаторские и парламентские выборы

Во всех остальных регионах, где выбирали главу, с большим отрывом побеждают действующие руководители или временно исполняющие обязанности. Менее 70% голосов набирают только глава Хакасии Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

На выборах в законодательные собрания субъектов Федерации везде, кроме Хакасии, побеждает "Единая Россия". Только в сибирской республике лидирует КПРФ с результатом более 37%, однако единороссы отстают совсем ненамного - они получают почти 36% голосов.

В Хабаровске - единственном административном центре региона, где в 2023 году выбирали мэра, - побеждает действующий глава города Сергей Кравчук ("Единая Россия"). По итогам обработки 100% протоколов он получает 45,4% голосов, его ближайший преследователь - Михаил Сидоров ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 33,2%.

В большинстве регионов явка оказалась выше, чем на предыдущих аналогичных выборах, однако в некоторых субъектах Федерации она заметно снизилась. Например, на Чукотке она составила около 50% против 60% пять лет назад, а в Алтайском крае - 26% против более 37%.

Новые регионы

Избирательные участки в ДНР и Херсонской области завершили работу в 15:00 мск, в ЛНР и Запорожской области - в 16:00 мск. В избирательной комиссии Донецкой Народной Республики связали закрытие участков днем с тем, что большинство желающих уже проголосовали.

Новые регионы продемонстрировали высокую явку: в ДНР она превысила 76%, в ЛНР - 72,5%, в Запорожской и Херсонской областях составила более 66% и 65% соответственно.

На парламентских выборах во всех этих регионах с большим отрывом лидирует "Единая Россия" - она получает от 74,6% до 83,1% голосов. В ДНР и Херсонской области на второе место вышла КПРФ, в ЛНР и Запорожской области - ЛДПР.

Выборы в новых регионах сопровождались обстрелами и налетами украинских беспилотников. Так, в первый день голосования был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на воскресенье беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области.

Отсутствие нарушений

На выборах не зарегистрировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.

По его словам, с начала избирательной кампании ведомство получило около 2 тыс. обращений о нарушениях и возбудило шесть уголовных дел.

Об отсутствии серьезных нарушений также заявили в Центризбиркоме и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования не смогли помешать избирательному процессу. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, ни у кого из избирателей не было проблем при онлайн-голосовании.

Особенности выборов