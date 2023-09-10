Котюков заявил, что ЕР показала на выборах в горсовет Красноярска свой лучший результат

По словам врио губернатора региона, партия идет практически на 100%-ный результат по одномандатным округам и имеет подавляющее преимущество по партийным спискам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" показала свой наилучший результат на выборах в Красноярский городской совет за всю историю. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Котюков на селекторном совещании председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"В Красноярском крае была многоуровневая кампания, мы выбирали городские, местные советы, у нас были довыборы в законодательное собрание, в Государственную думу и выборы высшего должностного лица субъекта. Мы сейчас завершаем подсчет бюллетеней [по Красноярскому городскому совету депутатов], идем практически на 100%-ный результат по одномандатным округам и подавляющее преимущество по партийным спискам. Такого результата у "Единой России" в Красноярске не было в новейшей истории ни разу", - сказал он.

Дмитрий Медведев отметил, что такие результаты выборов для "Единой России" в регионе - это символ доверия, которое партия сохраняет у жителей Красноярского края.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе (включая Красноярский край) прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.