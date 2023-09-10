В "Единой России" успех на выборах в Хабаровском крае связали с поддержкой Дегтярева

Секретарь реготделения партии Максим Иванов заявил, что выборы мэра Хабаровска получились конкурентными из-за сохраняющегося "низового протеста"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" показала высокие результаты на выборах мэра Хабаровска и в ходе муниципальных кампаний в Хабаровском крае, вернув себе статус партии большинства в регионе. Это стало возможно, в том числе, благодаря поддержке со стороны губернатора Михаила Дегтярева, который ранее был избран от ЛДПР, заявил секретарь регионального отделения "Единой России" Максим Иванов на селекторном совещании под руководством председателя партии Дмитрия Медведева.

Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, выдвинутый "Единой Россией", набрал на выборах главы города 45,41% голосов после обработки 100% протоколов, обогнав всех шестерых кандидатов.

"Партия "Единая Россия" сегодня в Хабаровском крае - это действительно партия большинства. Это стало возможным благодаря объединению всех здравых политических сил в регионе. Губернатор Хабаровского края, хоть и избран был от ЛДПР, активно поддержал. На базе регионального правительства совместно с региональным отделением партии, с администрацией города Хабаровска был организован штаб, на котором мы уже готовим команду к выборам президента. Уверен, что результат мы покажем такой же высокий, как сегодня", - сказал Иванов.

Секретарь подчеркнул, что выборы мэра Хабаровска получились конкурентными из-за сохраняющегося "низового протеста": "Но постепенно, я думаю, все это, я бы сказал, недовольное - еще с фургаловских времен осталось - сообщество мы объединим, как мы это сейчас делаем. Склоним на свою сторону".

Медведев поздравил региональное отделение с высоким результатом, однако призвал однопартийцев не останавливаться на достигнутом, а продолжать зарабатывать доверие жителей как личным примером, так и повышением уровня жизни в крае.

О протестных настроениях

В 2018 году в Хабаровском крае проходили выборы губернатора, на которых прежнего главу региона от "Единой России" Вячеслава Шпорта обошел депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал - по итогам второго тура он набрал почти 70% голосов.

В июле 2020 года Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийства, исполнять обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев (в сентябре 2021 года он одержал победу на досрочных выборах губернатора). Задержание Фургала привело к митингам в его поддержку, которые проходили на центральных улицах Хабаровска вплоть до декабря 2020 года. Самого политика в начале 2021 года приговорили к 22 годам строгого режима.