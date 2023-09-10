Памфилова назвала беспрецедентной нагрузку на ЦИК в ходе текущей выборной кампании

По словам председателя комиссии, это связано с тем, что оказывалась помощь новым субъектам и было образовано большое количество экстерриториальных участков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нагрузка на Центризбирком (ЦИК) России в ходе текущей избирательной кампании была беспрецедентно высокой, в том числе это связано с организацией выборов на присоединенных территориях. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В этом году на нашу комиссию легла беспроцентная нагрузка. В отличие от традиционных выборов она минимум в два раза была увеличена", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ. По ее словам, это связано с тем, что оказывалась помощь новым субъектам РФ, было образовано большое количество экстерриториальных участков "как там, так и на остальной территории России". "Это тоже большая дополнительная работа", - отметила глава ЦИК.

Кроме того, она добавила, что были запущены два пилотных проекта - "Мобильный УИК" и "Стоп-дубль", сначала их начинали в четырех регионах, а потом на него откликнулись 33 региона. Также свою лепту внесли природные катаклизмы. "Целый ряд регионов в воде проводили [выборы] или в пожарах. Особенно Приморье было затоплено. Несмотря на все эти огромные трудности <...> мы достойно все справились", - констатировала Памфилова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.