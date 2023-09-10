Володин заявил, что планы Вашингтона и Брюсселя не допустить выборы в РФ провалились

По мнению спикера Госдумы, высокая явка показала желание жителей новых регионов влиять на будущее развитие страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы выборы в РФ, в частности в новых регионах страны, не состоялись. Но их планы провалились, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя прошедшие в РФ выборы.

"Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились. Безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе", - отметил Володин.

Высокая явка показала желание жителей новых регионов РФ влиять на будущее развитие страны, сказал Володин.

По его словам, год назад жители этих регионов на референдуме приняли решение быть с Россией и "сегодня это желание жить в одной стране и развиваться вместе еще раз подтверждено".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.