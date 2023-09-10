Пушилин: обстрелы не смогли повлиять на явку в ДНР, которая составила около 80%

Выборы в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияли на явку на выборы, которая составила около 80%. Об этом на брифинге сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Знаем, что противник совершал обстрелы, есть раненые, но это не позволило снизить явку, создать панику, и сейчас явка одна из самых высоких - около 80%", - сказал Пушилин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.