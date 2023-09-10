"Единая Россия" лидировала на выборах в Генический муниципальный совет

Партия набрала 73,56% голосов

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов в Геническое муниципальное собрание составила 52,65%, с результатом 73,56% лидирует партия "Единая Россия". Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова на брифинге.

"По Геническому муниципальному округу обработано 100% протоколов. Явка избирателей составила 52,65%. Первую позицию занимает политическая партия "Единая Россия" с результатом 73,56%", - сказала она.

У КПРФ - 10,15% голосов, у ЛДПР - 9,33%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,67%.

В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.