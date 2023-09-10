ЕР намерена сформировать квалифицированное большинство в заксобрании Иркутской области

По итогам подсчетов 80% протоколов партия набрала 55% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Иркутской области и, по предварительным данным, сформирует квалифицированное большинство в региональном парламенте. Об этом сообщил руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии Андрей Парфенов на селекторном совещании председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с региональными отделениями по итогам единого дня голосования.

"Предварительно подсчитали 80% протоколов, по спискам партия "Единая Россия" набирает 55%. По одномандатным округам наши кандидаты получают 21 место из 22. Таким образом, мы формируем конституционное большинство в законодательном собрании", - отметил он.

Дмитрий Медведев отметил, что победа, достигнутая в ходе конкурентной борьбы, вдвойне дорога.

Голосование в Иркутской области проходило 8-10 сентября. Заксобрание региона состоит из 45 депутатов, 22 из них избираются по одномандатным округам и 23 - по спискам. Своих кандидатов выдвинули семь партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа" и Российская партия свободы и справедливости.